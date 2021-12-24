Karadeniz Sahil Yolu'nda 'drone' destekli trafik denetimi - Son Dakika

Ordu'da polis ekipleri tarafından, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, trafik güvenliği arttırmak ve kazaların önüne geçmek için 'drone' ile denetimler sürüyor.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri drone ile denetimlerini sürdürüyor. İki ekiple gerçekleştirilen denetimlerde bir ekip Karadeniz Sahil Yolunda kural ihlalinin en sık yaşandığı noktada drone havalandırarak beklerken, diğer ekip ise yolda uygulamalarını sürdürüyor. Trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yapan ekipler, drone ile araçlarda cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali, tehlikeli araç kullanma ve diğer ihlallere karşı denetimlerde bulundu. Denetimler sonucu trafik kurallarına uymadıkları saptanan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

"Mecburen geçmek zorunda kaldım"

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kendisine cezai işlem uygulanan bir sürücü, "Arkamdan gelen sürücü nedeniyle mecburen geçmek zorunda kaldım, bu sefer de ceza yedim. 315 lira ceza yedim. Bu denetimlerin olması trafik güvenliği için çok güzel. Devletimize güveniyoruz" dedi.

Emrah Turan isimli sürücü de, "Ekiplerimizin nokta atışı denetim yaptıkları yerler var. Bu denetimler kazaların önlenmesi açısından da önemli. Kurallara uyulduğu sürece kimse trafikte bir sıkıntı yaşamaz, umarım herkes daha dikkatli olur. Kaza geçiren bir sürü insan ile karşılaşıyoruz, umarım bu sayede en aza iner, herkes de çok daha dikkatli olur" ifadelerine yer verdi. - ORDU