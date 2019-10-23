Son Dakika Haberleri: Karadeniz Sahil Yolu'nda 'drone'lu denetim
Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz Sahil Yolu'nda 'drone'lu denetim

Karadeniz Sahil Yolu'nda 'drone'lu denetim

59 dakika önce

- Karadeniz Sahil Yolu'nda 'drone'lu denetim Drone ile havadan yapılan denetimler sayesinde, ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaları en aza indirmek hedefleniyorORDU - Ordu'da,Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik güvenliğini arttırmak ve kazaların önüne geçmek için 'drone' ile...

- Karadeniz Sahil Yolu'nda 'drone'lu denetim

Drone ile havadan yapılan denetimler sayesinde, ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaları en aza indirmek hedefleniyor

ORDU - Ordu'da,Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik güvenliğini arttırmak ve kazaların önüne geçmek için 'drone' ile gerçekleştirilen denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri drone ile denetim yaptı. Ölümlü, yaralanmalı ve maddi kazaları en aza indirerek trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak adına sıkı ve yoğun bir şekilde gerçekleştirilen denetimlerde bir ekip Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüleri denetlerken, diğer ekip ise yolda uygulama yaptı. Trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yapan ekipler, drone ile araçlarda cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, tehlikeli araç kullanma, hatalı sollama ve diğer ihlallere karşı denetimlerde bulundu. Denetimler sonucu trafik kurallarına uymadıkları saptanan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Denetim kapsamında durdurulan araçların sürücüleri, denetimlerin her zaman can ve mal güvenliği adına faydalı olduğunu belirttiler. Özellikle, kör noktalarda drone ile denetiminden memnun kaldıklarını ifade eden sürücüler, böyle denetimler sayesinde daha güvenli bir trafik akışı olduğunu aktardılar.

Öte yandan, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde havadan drone ile ve yerden ekiplerin katılımıyla trafik denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

Karadeniz Sahil Yolu'nda 'drone'lu denetim

Karadeniz Sahil Yolu, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
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