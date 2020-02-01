Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu 'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.

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