KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

18.04.2022 00:40

ARTVİN'de heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçalarının Karadeniz Sahil Yolu'na düşmesiyle Hopa-Kemalpaşa kara yolu ulaşıma kapandı.

ARTVİN'de heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçalarının Karadeniz Sahil Yolu'na düşmesiyle Hopa- Kemalpaşa kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında kaya parçasının isabet ettiği bir otomobilde de hasar oluştu.

Karadeniz Sahil Yolu, Hopa ilçesi Kopmuş mevkisinde akşam saaatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz sahil yoluna düştü. İrili ufaklı dev kayalar nedeniyle Hopa-Kemalpaşa yolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında kaya isabet 34 ET 9293 plakalı otomobilde hasar oluştu. Heyelan sonrası itfaiye, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Karayolları ekipleri, bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerinin iş makinesi destekli çalışmasıyla temizlenen yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı. (DHA)

KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

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Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya parçalarının düşmesi nedeniyle aksadı Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya parçalarının düşmesi nedeniyle aksadı Karadeniz Sahil Yolu'nda onarım çalışmaları yeniden başladı Karadeniz Sahil Yolu'nda onarım çalışmaları yeniden başladı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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