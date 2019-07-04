Son Dakika Haberleri: Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi
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Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi

41 dakika önce

Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Kopmuş Tüneli'nde bir göçük daha meydana geldi.

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi, System.String[]
Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Kopmuş Tüneli'nde bir göçük daha meydana geldi.

Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Kopmuş Tüneli'nde 3 ay aranın ardından bir göçük daha meydana geldi. Tünelin üst tarafı çökmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, karayolu araç trafiğine kapatıldı.

Dağdan kopan kaya kütleleri karayoluna savrulurken, karayolunda ulaşım bir süre durdu. Ekiplerin çalışmasını ardından, trafik akışı kontrollü olarak verilmeye başlandı. - ARTVİN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:11 Kaynak: İHA
Karadeniz Sahil Yolu, Kemalpaşa, Artvin, Hopa, 3. Sayfa
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