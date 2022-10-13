Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan; TIR hasar gördü - Son Dakika
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Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan; TIR hasar gördü

13.10.2022 11:43
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan; TIR hasar gördü

ARTVİN'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda uluslararası taşımacılık yapan bir TIR hasar gördü.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda uluslararası taşımacılık yapan bir TIR hasar gördü. Heyelan anı tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Heyelan sabah saatlerinde Hopa- Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı köyü mevkiinde meydana geldi. Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış için bekleyen uluslararası taşımacılık yapan TIR'ların bulunduğu park alanına, yamaçtan kopan taş ve toprak kütleleri düştü. Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapanırken bir TIR'da hasar oluştu. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmadı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Heyelan anı Esenkıyı Tüneli güvenlik kameralarına yansıdı.Hopa ilçesi Esenkıyı Köyü mevkinde 1 Temmuz'da meydana gelen heyelanda 1 TIR sürücüsü hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmış, park halindeki 3 TIR'da hasar oluşmuştu.


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ARTVİN'DE SAHİL YOLUNDA HEYELAN KAMERADA, 1 TUR HASAR GÖRDÜ ARTVİN'DE SAHİL YOLUNDA HEYELAN KAMERADA, 1 TUR HASAR GÖRDÜ Artvin haber... Artvin'de kara yolundaki heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı Artvin haber... Artvin'de kara yolundaki heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: DHA

Karadeniz Sahil Yolu, Kemalpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan; TIR hasar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan; TIR hasar gördü - Son Dakika
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