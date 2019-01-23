Son Dakika Haberleri: Karadeniz Sahil Yolu'nda Minibüs Alev Alev Yandı

Karadeniz Sahil Yolu'nda Minibüs Alev Alev Yandı

58 dakika önce

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halindeki servis minibüsü alev aldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda Minibüs Alev Alev Yandı, System.String[]
TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halindeki servis minibüsü alev aldı. Can kaybı ve yaralanan olmazken minibüs tamamen yandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Akçaabat ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen minibüsün motor bölümü aniden alev aldı. Sürücü, son anda servis minibüsünden inerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken minibüs tamamen yandı.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:25 Kaynak: DHA

Trabzon, Karadeniz Sahil Yolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin Seçildi

Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başlandı 24 Haziran Seçimlerinde Çuvallayan Şirket, Yerel Seçim İçin Yaptığı Anketi Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 15:23:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadeniz Sahil Yolu'nda Minibüs Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]