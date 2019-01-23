Karadeniz Sahil Yolu'nda Minibüs Alev Alev Yandı
58 dakika önce
TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halindeki servis minibüsü alev aldı.
TRABZON'un Akçaabat
ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu
'nda seyir halindeki servis minibüsü alev aldı. Can kaybı ve yaralanan olmazken minibüs tamamen yandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Akçaabat ilçesi Karadeniz Sahil Yolu
üzerinde meydana geldi. Giresun
'dan Trabzon
yönüne giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen minibüsün motor bölümü aniden alev aldı. Sürücü, son anda servis minibüsünden inerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken minibüs tamamen yandı.
- Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:25 Kaynak: DHA
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