Karadeniz Sahil Yolu'nda onarım çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika
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Karadeniz Sahil Yolu'nda onarım çalışmaları yeniden başladı

15.04.2022 18:24

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde, Melenağzı Köprüsü mevkisinde 10 Şubat'ta meydana gelen heyelana bağlı oluşan çatlaklar onarılıyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde, Melenağzı Köprüsü mevkisinde 10 Şubat'ta meydana gelen heyelana bağlı oluşan çatlaklar onarılıyor.

Heyelanın ardından yürütülen ancak bölgede etkili olan yağışlar sonucu çökmelerin devam etmesi nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.

Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 150 metrelik göçük alanında moloz kaldırma ve dolgu işlemleri yapılıyor.

Çalışmaların güvenlik önlemi alınarak sürdürüldüğü yol, yaklaşık 2 aydır Paşalar mevkisi 6. kilometreden itibaren trafiğe kapalı bulunuyor.

Ağır tonajlı araçların her iki yöne geçişine izin verilmezken, diğer araçların ulaşımı ise oluşturulan tali yoldan sağlanıyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nda onarım çalışmaları yeniden başladı
Karadeniz Sahil Yolu'nda onarım çalışmaları yeniden başladı
Karadeniz Sahil Yolu'nda onarım çalışmaları yeniden başladı

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Karadeniz Sahil Yolu, Düzce Valiliği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz Sahil Yolu'nda onarım çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika


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