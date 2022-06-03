Ağır tonajlı araçların her iki yönde geçişine izin verilmezken, diğer araçlar tali yolu kullanıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karadeniz Sahil Yolu'nda onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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