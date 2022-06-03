Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde, Melenağzı Köprüsü mevkisinde 10 Şubat'taki heyelana bağlı olarak meydana gelen göçüklerin onarımı devam ediyor.
Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yağışların azalmasının ardından yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 150 metrelik göçük alanında çatlaklar onarıldı, fore kazıklar da yola döşenmeye başlandı.
Çalışmaların güvenlik önlemi alınarak sürdürüldüğü yol, Paşalar mevkisi 6. kilometreden itibaren trafiğe kapalı bulunuyor.
Ağır tonajlı araçların her iki yönde geçişine izin verilmezken, diğer araçlar tali yolu kullanıyor.
Son Dakika › Güncel › Karadeniz Sahil Yolu'nda onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika