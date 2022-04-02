Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden yolculara iftar yemeği verildi - Son Dakika
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Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden yolculara iftar yemeği verildi

02.04.2022 20:31
Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden yolculara iftar yemeği verildi

Ordu'da, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yolculuk yapanlara iftar yemeği dağıtıldı.

Ordu'da, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yolculuk yapanlara iftar yemeği dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla iftar vaktinde evlerinde olmayan sürücüler ve vatandaşlar için şehrin girişi ile çıkışına stant kurdu.

Görevliler tarafından iftarlık paketler, yol kenarında duran araçlardaki sürücüler ve yolculara verildi. Ayrıca burada duran sürücüler ve beraberindekiler, oruçlarını kurulan stantlarda dağıtılan sıcak yemeklerle açma imkanı buldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de iftarını burada vatandaşlarla birlikte yaptı.

Güler, gazetecilere, bu uygulamanın, Ordu'nun misafirperverliğini göstermek için güzel bir vesile olduğunu söyledi.

Uzun yol yolcuları ve yoldan geçen herkese kapılarının, masalarının, sofralarının açık olduğunu belirten Güler, "Dolayısıyla burada iftarı birlikte yapmak için böyle bir düzen kurduk. Geçen sene başlattığımız bu uygulamayı yapmamız iyi oldu. Çok da güzel yansımaları oldu." dedi.

Güler, bunu artık gelenek halinde devam ettirmek istediklerini vurgulayarak, amaçlarının beraberlik içerisinde şehrin misafirperverliğiyle ramazanı birlikte değerlendirmek olduğunu kaydetti.

Tır şoförü Ömür Karataş, Aydın'dan gediğini ve uygulamayı güzel bulduğunu anlatarak, "Ramazanda iftar vaktinde güzel bir şey yapılıyor. Biz şoförleri düşünmüşler, yemek veriyorlar. Yoldan geliyoruz ve duracak yer bulamıyoruz. Yol güzergahında tam iftar saati oluyor. Ne güzel düşünmüşler. Böyle geniş ceplerde yemek veriyorlar. Allah niyetleri kabul etsin." diye konuştu.

İstanbul'a yolculuk yapan Memük İşleyen de iftar yemeği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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