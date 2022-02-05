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Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya düşmesi nedeniyle aksadı - Son Dakika

Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya düşmesi nedeniyle aksadı

05.02.2022 23:10
Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya düşmesi nedeniyle aksadı

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kaya düşmesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kaya düşmesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Akşam saatlerinde Hopa- Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Liman köyü mevkisinde yamaçtan kaya parçaları kara yoluna düştü.

Kara yolu yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaya düşmesi anı, kara yolu üzerindeki MOBESE kameralarına yansıdı.

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Karadeniz Sahil Yolu, Kemalpaşa, Artvin, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya düşmesi nedeniyle aksadı - Son Dakika


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