Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelan belediye otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelan belediye otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelan belediye otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı

6 saat önce

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.

Yolun Giresun istikameti, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı bölgeye ambulanslar sevk edildiği öğrenildi.

Olayda karı koca yaralandı

Heyelan sırasında bölgede bulunan iki kişinin üzerine, yamaçtan sürüklenen bir miktar toprak ve taş parçası döküldü.

Karı koca oldukları öğrenilen bu kişilere, çevredekiler yardım etti. Hafif yaralanan çift, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolda biriken toprak ve taş parçalarını temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, incelemelerde bulundu.

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelan belediye otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı

Karadeniz Sahil Yolu, Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:27 Kaynak: AA
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