Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesimi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde Melenağzı Köprüsü mevkisinde oluşan çatlak ve heyelan nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Akçakoca ilçesi Sakarya istikameti Melenağzı Köprüsü mevkisinde devlet kara yolunda meydana gelen çatlak ve heyelandan dolayı Akçakoca-Sakarya istikametine ağır taşıtların geçişine izin verilmemektedir. Ağır taşıt trafiği, Akçakoca-Düzce istikametinden sağlanmaktadır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup Karayolu ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştır."

Sahil yolunda Sakarya'dan Akçakoca yönüne de ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği bildirildi.