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Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesimi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesimi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

10.02.2022 19:46
Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesimi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde, Melenağzı Köprüsü mevkisinde oluşan çatlak ve heyelan nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde, Melenağzı Köprüsü mevkisinde oluşan çatlak ve heyelan nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Düzce Valiliği Özel İdare ve karayolları ekiplerince yolda çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Akçakoca ilçesi Sakarya istikameti Paşalar mevkisi Melenağzı-Akçakoca yolunun 6. kilometresinde meydana gelen çatlak ve heyelandan dolayı, Akçakoca-Sakarya istikametine ağır taşıtların geçişine izin verilmemektedir. Ağır taşıt trafiği Akçakoca-Düzce istikametinden sağlanmaktadır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, karayolu ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştır."

Açıklamada, yolda oluşan çatlak ve heyelanın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla onarılacağı, trafik akışının kısa sürede normale dönmesi için yoğun çaba harcandığı belirtildi.

Ayrıca Karadeniz Sahil Yolu'nda Sakarya'dan Akçakoca yönüne ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği bildirildi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesimi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesimi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesimi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesimi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

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Karadeniz Sahil Yolu, Düzce Valiliği, Akçakoca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesimi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika


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