Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Akçakoca kesiminde çökmeler sürüyor - Son Dakika
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Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Akçakoca kesiminde çökmeler sürüyor

06.04.2022 15:07
Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Akçakoca kesiminde çökmeler sürüyor

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde, 10 Şubat'ta meydana gelen heyelana bağlı Melenağzı Köprüsü mevkisinde çökmeler devam ediyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde, 10 Şubat'ta meydana gelen heyelana bağlı Melenağzı Köprüsü mevkisinde çökmeler devam ediyor.

Bölgede yağışlar nedeniyle çatlakların büyümesi Düzce İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin çalışmasını güçleştiriyor.

Çökmelerin devam etmesi üzerine bölgede güvenlik önlemi alınarak çalışmalara ara verildi. Yaklaşık iki aydır kapalı olan yoldaki çatlaklar, proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından onarılacak.

Ağır tonajlı araçlar Sakarya ve Düzce'ye yönlendirilirken, diğer araçların ulaşımı ise tali yoldan sağlanıyor.

Yol, Düzce Valiliği ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 10 Şubat'ta Paşalar mevkisi 6. kilometreden itibaren trafiğe kapatılmıştı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Akçakoca kesiminde çökmeler sürüyor
Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Akçakoca kesiminde çökmeler sürüyor
Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Akçakoca kesiminde çökmeler sürüyor
Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Akçakoca kesiminde çökmeler sürüyor

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Karadeniz Sahil Yolu, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Akçakoca kesiminde çökmeler sürüyor - Son Dakika


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