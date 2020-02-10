Karadeniz Sahil Yolu tırların geçişine açıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz Sahil Yolu tırların geçişine açıldı - Son Dakika

Karadeniz Sahil Yolu tırların geçişine açıldı

6 saat önce

Giresun'da, yoğun kar sonrası buzlanma nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda yapılan denetimlerinde geçişlerine izin verilmeyen tırların geçişine izin verilmeye başlandı.

Karadeniz Sahil Yolu tırların geçişine açıldı, System.String[]

Giresun'da, yoğun kar sonrası buzlanma nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda yapılan denetimlerinde geçişlerine izin verilmeyen tırların geçişine izin verilmeye başlandı.


Giresun Valiliğince alınan karar neticesinde dün akşamdan bu yana kış lastiği bulunmayan tırların geçişine izin verilmiyordu. Karadeniz Sahil Yolunda uzun kuyruklar oluşturan tırların akşam saatlerine doğru geçişlerine izin verilmeye başlandı. - GİRESUN

Karadeniz Sahil Yolu, Karadeniz, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti
Doktoru jiletle yaralayan saldırgan, savunmasında kendisinde büyü yapıldığını iddia etti İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu Sevgilisinden şiddet gördüğü esnada Kadir Şeker'in müdahalesi ile kurtulan kadın: Beni kurtarmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:59:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz Sahil Yolu tırların geçişine açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]