Karadeniz Sahil Yolu tırların geçişine açıldı - Son Dakika

Karadeniz Sahil Yolu tırların geçişine açıldı
6 saat önce
Giresun'da, yoğun kar sonrası buzlanma nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda yapılan denetimlerinde geçişlerine izin verilmeyen tırların geçişine izin verilmeye başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:21 Kaynak: İHA
Giresun'da, yoğun kar sonrası buzlanma nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda yapılan denetimlerinde geçişlerine izin verilmeyen tırların geçişine izin verilmeye başlandı.
Giresun Valiliğince alınan karar neticesinde dün akşamdan bu yana kış lastiği bulunmayan tırların geçişine izin verilmiyordu. Karadeniz Sahil Yolunda uzun kuyruklar oluşturan tırların akşam saatlerine doğru geçişlerine izin verilmeye başlandı. - GİRESUN
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