Karadeniz Sahil Yolu'nda iftarda yolda kalanlara sıcak yemek - Son Dakika

Karadeniz Sahil Yolu'nda iftarda yolda kalanlara sıcak yemek

25.04.2021 15:38

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu üzerine kurulan iftariyelik dağıtım stantları, yolda olan sürücülere sıcak iftar yemeği imkanı sunuyor.

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu üzerine kurulan iftariyelik dağıtım stantları, yolda olan sürücülere sıcak iftar yemeği imkanı sunuyor. Yerli ve yabancı birçok sürücünün ilk kez karşılaştığı ve şaşkınlık yaşadığı uygulama ile hem sürücüler hem de yola komşu mahalle sakinleri dağıtılan sıcak yemeklerle iftar yapıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı yemek dağıtımları her gün aralıksız devam ediyor. 19 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, görevli kamu personeli başta olmak üzere kimseyi unutmuyor. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Ordu'nun giriş ve çıkışlarına stant kuran Büyükşehir Belediyesi, yolda olan tüm sürücülere iftarlık sıcak yemek dağıtıyor.

Ramazan ayının ilk gününden bu yana Ordu üzerinden yolculuk yapan sürücülerin ve özellikle tır şoförlerinin büyük beğenisini kazanan uygulama ile birçok tır şoförü iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor. İftar saatinin yaklaşması ile Karadeniz Sahil Yolu üzerinde iftarlık dağıtımının yapıldığı bölgede araç sayısında artış yaşanıyor. Stant önünde yoğunluk yaşanmaması için korona virüs önlemlerini alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sürücüler için yemek servislerini araçlara yapıyor.

Karadeniz Sahil Yolu üzerine kurulan iftarlık yemek dağıtım stantları yalnızca sürücülere değil Karadeniz Sahil Yolu'na komşu mahallelerde yaşayan vatandaşlara da hizmet veriyor. Mahallelerde yaşayan ve yemek yapma imkanı olmayan birçok vatandaş, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dağıttığı sıcak yemeklerden alarak orucunu açıyor.

Yemek yapma imkanlarının olmadığını ve Büyükşehir Belediyesinin uygulamasıyla iftarda sıcak yemeklerle oruçlarını açtıklarını aktaran sürücüler ve mahalle sakinleri, uygulama dolayısıyla oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. İlk kez böyle bir uygulamayla karşılaştığını belirten sürücüler ve civar mahallelerde yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletiyor. - ORDU

Karadeniz Sahil Yolu'nda iftarda yolda kalanlara sıcak yemek
Karadeniz Sahil Yolu'nda iftarda yolda kalanlara sıcak yemek
Karadeniz Sahil Yolu'nda iftarda yolda kalanlara sıcak yemek
Karadeniz Sahil Yolu'nda iftarda yolda kalanlara sıcak yemek
Karadeniz Sahil Yolu'nda iftarda yolda kalanlara sıcak yemek
Karadeniz Sahil Yolu'nda iftarda yolda kalanlara sıcak yemek
Karadeniz Sahil Yolu'nda iftarda yolda kalanlara sıcak yemek
Karadeniz Sahil Yolu'nda iftarda yolda kalanlara sıcak yemek
Karadeniz Sahil Yolu'nda iftarda yolda kalanlara sıcak yemek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karadeniz Sahil Yolu'nda iftarda yolda kalanlara sıcak yemek - Son Dakika


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