Karadeniz sahil yolunda levhalar karardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz sahil yolunda levhalar karardı - Son Dakika

Karadeniz sahil yolunda levhalar karardı

6 saat önce

Karadeniz sahil yolunun Ordu sınırlarında bazı uyarı levhalarının aylardır çalışmaması sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Karadeniz sahil yolunda levhalar karardı, System.String[]

Karadeniz sahil yolunun Ordu sınırlarında bazı uyarı levhalarının aylardır çalışmaması sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Ordu ili sınırları içerisinde bulunan ve sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız sınırı, yol çalışması, trafik kazası gibi hayati önem taşıyan konularda uyarması gereken uyarı levhaları bir süredir çalışmıyor. Sürücülerin bazıları Karadeniz sahil yoluna hakim olmadıklarını belirterek, özellikle tünel girişlerindeki büyük uyarı levhalarının çalışmamasının tehlikeleri beraberinde getirebileceğini ifade ederek, önlem alınmasını istedi. İlk kez Ordu'ya gelen sürücüler ise, böylesine işlek bir yolda uyarı levhalarının çalışmamasının kazalara da davetiye çıkartabileceğini söylediler. - ORDU

Karadeniz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:13 Kaynak: İHA
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