Son Dakika Haberleri: Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu
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Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

39 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahil kenarında deniz mayını tetikleyicisi bulundu.

Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahil kenarında deniz mayını tetikleyicisi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tahirli Plajı Sarıkayalar mevkisinde gezintiye çıkanlar, sahil kenarında mekanizma ve kabloları olan cismi fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İncelemede cismin, deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirlendi.
Jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanlarının çalışması sürüyor.
Sahile vuran varilde inceleme
Bu arada, kadınlar plajına denize girmek için gelenler, buldukları varilden şüphelenerek durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akçakoca Belediyesi ekipleri bölgede önlem aldı.

Varilde inceleme yapıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:54 Kaynak: AA
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