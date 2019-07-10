Son Dakika Haberleri: Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
Son Dakika Güncel Haber

Karadeniz sahilinin en uzun pidesi

56 dakika önce

Ordu'da bir işletme tarafından, Karadeniz pidesinin adını duyurmak için yapılan 2 metrelik dev pide, görenlerin ilgisini çekti.

Karadeniz sahilinin en uzun pidesi, System.String[]
Karadeniz Bölgesi, Altınordu, Karadeniz, Ordu, Güncel
Ordu'da bir işletme tarafından, Karadeniz pidesinin adını duyurmak için yapılan 2 metrelik dev pide, görenlerin ilgisini çekti.

Altınordu ilçesin Rıhtım mevkinde bulunan bir işletme, Karadeniz Bölgesi'ne has pidenin namını daha da fazla duyurmak adına pek görülmemiş bir yola başvurdu. Karadeniz Bölgesi'nde akla ilk gelen yiyeceklerden olan tereyağlı pide için, bu sefer 1 porsiyon değil, yaklaşık 5 porsiyonluk hamur açıldı. 2 metre uzunluğunda açılan ve sucuk, kavurma, peynir çeşitleri, kıyma ve sebze ile donatılan hamur, güçlükle fırına verildi.

Pide ustası Dursun Demir, ilk defa 2 metrelik pide yaptığını belirtti. Standart pidelere göre 2 metrelik pidenin daha zahmetli olduğunu aktaran Demir, "Hamuru yaklaşık 15 dakikada açıldı, bir o kadar sürede de pişer. Biz Adana'nın meşhur kebabı gibi Karadeniz pidesini duyurmaya çalıştık" dedi.

"Amacımız Ordu'yu ve pideyi tanıtmak"

İşletme sahibi İlayda Aksoy Çıra ise Karadeniz sahilindeki en uzun pideyi yaptıklarını söyledi. Amaçlarının Ordu'yu ve yöreye ait meşhur pideyi tanıtmak olduğunu ifade eden Çıra, "Bunun aslında 2 amacı var. Bir tanesi Ordu'yu ve pidesini tanıtmak. Karadeniz sahilinde çok farklı pide çeşitleri var. Ancak Ordu pidesi hamuru ve malzemesi ile özel bir pide. Biz de bu pidenin tanıtılmasına bir katkı sunmak istiyoruz. Bununla beraber ilimizin tanıtılması katkı sunmak istiyoruz. Bu anlamda şirket olarak kendimize bir misyon yüklendik. Bugün de bu konuyla ilgili dikkat çekmek istedik. Şuanda da gayet güzel bir ilgi var, turistler ve burada yaşayan insanlarımız ilgi gösteriyor" şeklinde konuştu.

Piştiğinde tam 2 metre uzunluğunda ve 1 kilogram ağırlıkta olan, güçlükle servis edilen pide, görenlerin ise ilgi odağı oldu. Pideyi gören yerli ve yabancı turistler, bu anı fotoğraflamayı ihmal etmedi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: Bu havanın içinde her şey olabilir Anayasa Mahkemesinden, "Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi" kararı Trump'ı çıldırtacak açıklama ABD'den geldi: Faizlerin düşürülmesine gerek yok MEB'den "Ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:28:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]