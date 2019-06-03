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Karadeniz sahillerinde Cankurtaran ekipleri göreve başladı

43 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Karadeniz sahillerinde oluşturulan cankurtaran ekipleri göreve başladı.

Karadeniz sahillerinde Cankurtaran ekipleri göreve başladı, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Karadeniz sahillerinde oluşturulan cankurtaran ekipleri göreve başladı. Bu yıl cankurtaran ekipleri 60 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jetski ve 2 zodyak botu ile vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cankurtaran ekipleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde göreve başladı. Törene Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı ve cankurtaran ekip personelleri katıldı. Cankurtaranlığın çok özel bir görev olduğundan bahseden Başkan İshak Sarı ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İtfaiye teşkilatına bağlı olarak hizmet sunan cankurtaran ekiplerimiz göreve başladı. Cankurtaran ekipleri yaklaşık 4 ay boyunca saat 09.00 ve 19.00 saatleri arasında vatandaşların can güvenliklerini sağlamak adına görevlerinin başında olacaklar. Bu yıl 5'i kadın olmak üzere toplam 60 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jetski ve 2 zodyak botu ile sahil hattında hizmet sunulacak. Göreve başlayan tüm cankurtaran ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:48 Kaynak: İHA
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