"Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi" heyeti Maden Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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"Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi" heyeti Maden Müzesi'ni gezdi

13.05.2022 15:51
"Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi" heyeti Maden Müzesi'ni gezdi

"Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi" için Zonguldak'a gelen heyet, Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi olan Türkiye'nin ilk ve tek "Maden Müzesi"ni ziyaret etti.

"Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi" için Zonguldak'a gelen heyet, Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi olan Türkiye'nin ilk ve tek "Maden Müzesi"ni ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in yanı sıra programa katılan davetliler, Maden Müzesi'ni gezdi.

Ziyarette heyete, maden mühendisi Ekrem Murat Zaman kentin kömür tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Daha sonra kömür deneyim ocağını gezen heyete, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu, heyete ocak hakkında bilgi aktardı.

Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi heyeti Maden Müzesi'ni gezdi
Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi heyeti Maden Müzesi'ni gezdi
Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi heyeti Maden Müzesi'ni gezdi
Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi heyeti Maden Müzesi'ni gezdi

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Zonguldak, Karadeniz, Türkiye, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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