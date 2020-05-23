Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü - Son Dakika

Samsun, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Tokat, Sinop ve Çorum'da sokak, cadde ve kara yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

Samsun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda kısıtlama dışında kalan yük araçları bulunurken, park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.



Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı.



Kentteki sakinlik drone ile havadan da görüntülendi.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı, Harşena Kalesi çevresi ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda da sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddeleri ve sokaklarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Yavuz Selim Meydanı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve kent giriş çıkışlarında araçları durduran ekipler, belge ve izin kontrolü yaptı.



İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.



Ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için uyardı.

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından şehirde sessizlik yaşanıyor.

Kentin en işlek yerleri olan Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı ile Belediye Caddesi boş kaldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin ana noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Çankırı'da da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

Kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Gaziosmanpaşa Bulvarı ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sinop'ta da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlanmasına uydu. Kentte cadde, meydan ve sahiller sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarından uygulamalar yaparak denetimlerine devam ediyor.

Çorum'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kentin işlek noktalarından Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet Meydanı kısıtlamanın ilk gününde boş kaldı.