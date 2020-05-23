Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü - Son Dakika

Ülke genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması dolayısıyla Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Trabzon'da merkezdeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Uzun Sokak, Kahramanmaraş Caddesi başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Trafiğin düşük seviyede olduğu kentte polis ekipleri, araçları denetledi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de cadde ve sokaklarda çevre düzenlemesi ve yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Ordu'da da kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı.

Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrı Paşa caddeleri ile sahil kenarında sakinlik hakim oldu.

Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin çok düşük seviyede olduğu görüldü. Uygulama noktalarında görevli polisler, araçları denetledi.

Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklar ile sahil kesimindeki rutin çalışmalarına devam etti.

Giresun

Giresun'da sokağa çıkma kısıtlaması ile ilk kez cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kent genelinde sessizlik hakim olurken güvenlik güçlerinin yanı sıra belediye, market, pastane ve kargo çalışanları işlerine devam etti.

Polis ekipleri, alınan tedbir kararları doğrultusunda belirli noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Rize

Rize'de de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek yerlerinden Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Tuzcuoğlu Memişağa Parkı boş kaldı.

İstisna kapsamı dışındakilerin sokakta bulunmasına izin vermeyen polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Rize Belediyesi temizlik personeli de şehrin sokak ve caddelerinde görevlerine devam ediyor.

Öte yandan, yaş çay üreticileri kısıtlama süresince, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı çay bahçesi ile ikamet adresi arasında seyahat edebilecekler.

Gümüşhane

Gümüşhane'de uygulama kapsamında Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı boş kaldı.

En sakin gününü geçiren kentte, polis ekipleri yaptıkları denetimlerle görevliler haricinde kimsenin dışarıda bulunmasına izin vermiyor.

Bayburt

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bayburt'un işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Vatandaşlar zorunlu haller dışında evlerinden ayrılmazken, dışarı çıkanların ise en yakındaki bakkal veya markete gitmeleri yönünde izne sahip oldukları için araç kullanmadığı gözlendi.

Kentin ana arterleri konumundaki tarihi Saat Kulesi çevresi, Hükümet Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi, çeşitli istikametlerden bariyerlerle kapatıldı.

Fırınlara ait araçlar, mahalleleri dolaşarak bakkallara ve vatandaşlara ekmek bıraktı.

Artvin

Artvin'de de kısıtlama dolayısıyla en sessiz günlerden biri yaşanıyor.

Kentin en hareketli yerlerinden İnönü, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet caddeleri ile Ata Park ve Kültür Sokak adeta sessizliğe büründü.

Cadde, sokak ve meydanlarda polis ve belediye ekiplerinin haricinde kimse bulunmuyor.