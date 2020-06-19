Karadeniz somonu ihracatı yüzde 33 arttı - Son Dakika

Karadeniz somonu ihracatı yüzde 33 arttı

Doğu Karadeniz'den yılın 5 aylık döneminde, halk arasında "gökkuşağı alabalığı" olarak bilinen Karadeniz somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 33 artarak 11 milyon 348 bin 392 dolara ulaştı.

Karadeniz somonu ihracatı yüzde 33 arttı, System.String[]

Doğu Karadeniz'den yılın 5 aylık döneminde, halk arasında "gökkuşağı alabalığı" olarak bilinen Karadeniz somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 33 artarak 11 milyon 348 bin 392 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde 8 ülkeye 2 bin 168 ton Karadeniz somonu ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 11 milyon 348 bin 392 dolar gelir sağlandı.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de bin 471 tonluk Karadeniz somonu ihracatından 8 milyon 542 bin 317 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece Doğu Karadeniz'den 5 ayda yapılan Karadeniz somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 47, değerde de yüzde 33 arttı.

Rusya'ya yapılan Karadeniz somonu ihracatı yüzde 35 arttı

Rusya Federasyonu, Vietnam ve Polonya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

Doğu Karadeniz'den yılın 5 ayında Rusya Federasyonu'na 1892 tonluk Karadeniz somonu satılarak, karşılığında 9 milyon 921 bin 696 dolar kazanç sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde ise söz konusu ülkeye bin 235 tonluk Karadeniz somonu ihracatından 7 milyon 333 bin 983 dolar gelir elde edilmişti. Böylece, Rusya Federasyonu'na yapılan Karadeniz somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 53, değerde de yüzde 35 arttı.

Rusya Federasyonu'nu 513 bin 277 dolarlık ihracatla Vietnam ve 502 bin 478 dolarlık ihracatla Polonya takip etti.

İhracatın yüzde 94'ü Rize'den

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğutulmuş ve dondurulmuş ihraç edilen Karadeniz somonunun, bölge illerinden Trabzon ve Rize'deki firmalar tarafından işlenerek ihraç edildiğini söyledi.

Bölgeden yılın 5 aylık döneminde yapılan Karadeniz somonu ihracatının yüzde 94'ünün Rize'den, yüzde 6'sının da Trabzon'dan gerçekleştirildiğini aktaran Kalyoncu, "Bölgemizde, deniz kafeslerinde önemli miktarda Karadeniz somonu yetiştirilmekte olup bu balığın önemli kısmı da Marmara ve Ege bölgesindeki firmalara satılmakta ve bu firmalar tarafından ihraç edilmektedir." dedi.

Kalyoncu, bölgeden bu dönemde Rusya Federasyonu başta olmak üzere 8 ülkeye Karadeniz somonu ihraç edildiğini vurgulayarak, Karadeniz somonu ihracatında yaşanan artışın sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz somonu ihracatı yüzde 33 arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı 70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi         
17:17
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek         
17:16
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi         
17:07
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu         
17:02
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak         
17:01
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi         
16:59
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi         
16:48
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi         
16:37
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu         
16:35
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi         
16:20
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı         
16:16
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi         
16:06
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı         
15:55
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı         
15:47
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek         
15:44
Eve giren dev örümcek korkuttu Eve giren dev örümcek korkuttu         
15:38
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek         
15:38
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak         
15:32
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti         
15:29
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı         
15:25
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı         
15:17
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu         
15:07
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek         
14:53
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:52
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi         
14:51
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı         
14:49
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi         
14:42
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü         
14:35
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)         
14:33
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 17:42:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz somonu ihracatı yüzde 33 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei