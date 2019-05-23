Karadeniz Suat'ı vermiyor...Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları havadan görüntülendi
10 saat önce
Karadeniz Suat'ı vermiyor.
Karadeniz
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:01 Kaynak: İHA
Suat'ı vermiyor...Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları havadan görüntülendi
SİNOP - Sinop
açıklarında önceki gün kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.
Sinop'un Kumkapı sahili açıklarında kaybolan Suat Öztuğrul'un bulunması için başlatılan arama çalışmalarına dün akşam saatlerinde ara verildi. Suat Öztuğrul'un bulunması için arama çalışmalarına sahil güvenlik ekiplerince bu sabah saatlerinde tekrar başlandı.
Öztuğrul'un "Suat" isimli teknesi ile birlikte sabah erken saatlerde balık tutmak için denize açıldığı ve teknesinin sahil güvenlik ekiplerince bulunarak limana çekildiği öğrenildi.
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