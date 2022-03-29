Karadeniz Teknik Üniversitesi mühendislik ve teknolojide "en iyi 2. üniversite" - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), ülkedeki mühendislik ve teknoloji üniversiteleri sıralamasında 2. sırada yer aldı. Üniversite, dünya sıralamasında ise 376. sıraya yerleşti.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, en iyi mühendislik ve teknoloji üniversitelerini belirlemek amacıyla oluşturulan "research.com"un, 2014 yılından bu yana bilimsel katkı konusunda güvenilir veri sağlayan bilgisayar bilimleri araştırmalarının önde gelen platformlarından birisi olduğu kaydedildi.

Platformda yer alan sıralamaya ilişkin, şu bilgiler paylaşıldı:

"Üniversite sıralamaları, 6 Aralık 2021'e kadar derlenen h-endekslerine ve bibliyometrik göstergelere dayanmaktadır. Sıralama süreci, Google Scholar ve Microsoft Academic Graph'ta yer alan 10 bin 875'ten fazla araştırmacı profilinin ayrıntılı incelemesini içermekte ve bu incelemede, 1548'den fazla kurum ve üniversiteden bilim insanı analiz edilmektedir. Microsoft Academic Graph, alanında bilimsel topluluğa sunulan en belirgin ve köklü bibliyometrik veri tabanı olmakla birlikte bilim insanlarının h-endeksini temel alarak oluşturulan bu sıralamalarda, Microsoft Academic Graph'tan derlenen veriler kullanılmış ve KTÜ, Türkiye sıralamasında 2'nci, dünya sıralamasında ise 376. sırada yer almıştır. Her bir bilim insanının kurum veya üniversitesi, Google Akademik profilinde yer alan bilgilere göre belirlenmekle birlikte araştırma sürecinin ayrıntılı bir tanımına metodoloji sayfasından ulaşılabilmektedir."