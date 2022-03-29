Karadeniz Teknik Üniversitesi mühendislik ve teknolojide "en iyi 2. üniversite" - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz Teknik Üniversitesi mühendislik ve teknolojide "en iyi 2. üniversite"

29.03.2022 14:00
Karadeniz Teknik Üniversitesi mühendislik ve teknolojide "en iyi 2. üniversite"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), ülkedeki mühendislik ve teknoloji üniversiteleri sıralamasında 2. sırada yer aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), ülkedeki mühendislik ve teknoloji üniversiteleri sıralamasında 2. sırada yer aldı. Üniversite, dünya sıralamasında ise 376. sıraya yerleşti.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, en iyi mühendislik ve teknoloji üniversitelerini belirlemek amacıyla oluşturulan "research.com"un, 2014 yılından bu yana bilimsel katkı konusunda güvenilir veri sağlayan bilgisayar bilimleri araştırmalarının önde gelen platformlarından birisi olduğu kaydedildi.

Platformda yer alan sıralamaya ilişkin, şu bilgiler paylaşıldı:

"Üniversite sıralamaları, 6 Aralık 2021'e kadar derlenen h-endekslerine ve bibliyometrik göstergelere dayanmaktadır. Sıralama süreci, Google Scholar ve Microsoft Academic Graph'ta yer alan 10 bin 875'ten fazla araştırmacı profilinin ayrıntılı incelemesini içermekte ve bu incelemede, 1548'den fazla kurum ve üniversiteden bilim insanı analiz edilmektedir. Microsoft Academic Graph, alanında bilimsel topluluğa sunulan en belirgin ve köklü bibliyometrik veri tabanı olmakla birlikte bilim insanlarının h-endeksini temel alarak oluşturulan bu sıralamalarda, Microsoft Academic Graph'tan derlenen veriler kullanılmış ve KTÜ, Türkiye sıralamasında 2'nci, dünya sıralamasında ise 376. sırada yer almıştır. Her bir bilim insanının kurum veya üniversitesi, Google Akademik profilinde yer alan bilgilere göre belirlenmekle birlikte araştırma sürecinin ayrıntılı bir tanımına metodoloji sayfasından ulaşılabilmektedir."

YORUMLAR
500
Malatya'nın lojistik merkezi olma potansiyeli panelde ele alındı Malatya'nın lojistik merkezi olma potansiyeli panelde ele alındı Kırıkkale'de 'Genç Yeryüzü Doktorları' vatandaşları gönüllü muayene etti Kırıkkale'de 'Genç Yeryüzü Doktorları' vatandaşları gönüllü muayene etti

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Üniversite, Microsoft, Google, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Karadeniz Teknik Üniversitesi mühendislik ve teknolojide 'en iyi 2. üniversite' - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la anısını paylaştı, Orhan Gencebay sinirden deliye döndü: Söylediği her şey yalan
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
14:35 Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor! Aziz Yıldırım iddiaları havada uçuşuyor!
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Ukrayna: Güvenlik garantileri konusunda anlaşamadık
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp, ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:55:02. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz Teknik Üniversitesi mühendislik ve teknolojide "en iyi 2. üniversite" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement