KTÜ'de kontenjanların yüzde 98'i ilk tercih döneminde doldu - Son Dakika
Üye Girişi

KTÜ'de kontenjanların yüzde 98'i ilk tercih döneminde doldu

16.08.2022 12:35
KTÜ'de kontenjanların yüzde 98'i ilk tercih döneminde doldu

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) kontenjanların yüzde 98'inin ilk tercih döneminde dolduğu bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) kontenjanların yüzde 98'inin ilk tercih döneminde dolduğu bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını dün adayların erişimine açtığı belirtildi.

YKS sonuçlarına göre, KTÜ'nün tercih edilme oranı ile tüm kontenjanlarını birinci tercih döneminde doldurduğu işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lisans programlarındaki 3 bin 759 kişilik kontenjanın yüzde 96'sı doldu ve bu programlara, 3 bin 591 aday yerleştirildi. Ön lisans programlarındaki 620 kişilik kontenjanın da tamamına adaylar yerleştirilerek doluluk yüzde 100'e ulaştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kontenjanlarımızın yüzde 98'inin dolmuş olması sevindirici olmakla birlikte, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yükseköğretim tercihini üniversitemizden yana kullanmaları, kurumumuz için gurur kaynağıdır. Yeni dönemde yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyoruz."

YORUMLAR
500
Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu Hack Karadeniz'in aranan hackerlarının Bakan ve Başkan olduğu ortaya çıktı Hack Karadeniz'in aranan hackerlarının Bakan ve Başkan olduğu ortaya çıktı
Kaynak: AA

Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTÜ'de kontenjanların yüzde 98'i ilk tercih döneminde doldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:04:57. #1.11#
SON DAKİKA: KTÜ'de kontenjanların yüzde 98'i ilk tercih döneminde doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement