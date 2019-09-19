Karadeniz Teknik Üniversitesine 10'u profesör 31 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 10'u profesör 31 akademisyen alınacağı bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 3, Tıp Fakültesinde 2, Diş Hekimliği, Edebiyat, Mimarlık ve Sürmene Deniz Bilimleri Fakülteleri ile Maçka Meslek Yüksek Okulunda 1'er profesör görevlendirilecek.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 3, Of Teknoloji Fakültesine 2, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültelerine ise 1'er doçent atanacak.

Ayrıca Tıp Fakültesinde 4, Mühendislik Fakültesinde 3, Diş Hekimliği Fakültesinde 2, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ile Sağlık Bilimleri Fakültelerinde 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Kadrolara başvurular 3 Ekim'e kadar yapılabilecek.