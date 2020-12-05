Karadeniz Teknik Üniversitesine 17 akademisyen alınacak - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 17 akademisyen alınacak.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük bünyesindeki Dış İlişkiler Ofisi ile Merkez Araştırma Laboratuvarında birer öğretim görevlisi görevlendirilecek.

Ayrıca, Mühendislik Fakültesine 6, Fen Fakültesine 2, İktisadi ve İdari Bilimler, Of Teknoloji, Eczacılık, Mimarlık, Orman, Sağlık Bilimleri ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerine ise birer araştırma görevlisi atanacak.

Kadrolara başvurular 18 Aralık'a kadar yapılabilecek.