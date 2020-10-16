Karadeniz Teknik Üniversitesine 19 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 19 akademisyen alınacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 19 akademisyen alınacak. KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, tıp ve mühendislik fakültelerinde birer profesör görevlendirilecek. Tıp fakültesine 6, mühendislik fakültesine 3, orman fakültesine ise 2 doçent atanacak. Ayrıca tıp fakültesinde 5, eczacılık fakültesinde de 1 doktor öğretim üyesi görevlendirilecek. Kadrolara başvurular, 27 Ekim 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

Karadeniz, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Karadeniz Teknik Üniversitesine 19 akademisyen alınacak - Son Dakika

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