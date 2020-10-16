Karadeniz Teknik Üniversitesine 19 akademisyen alınacak - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 19 akademisyen alınacak.
KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, tıp ve mühendislik fakültelerinde birer profesör görevlendirilecek.
Tıp fakültesine 6, mühendislik fakültesine 3, orman fakültesine ise 2 doçent atanacak.
Ayrıca tıp fakültesinde 5, eczacılık fakültesinde de 1 doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.
Kadrolara başvurular, 27 Ekim 2020 tarihine kadar yapılabilecek.
- Kaynak: AA
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