Karadeniz Teknik Üniversitesine 19 öğretim elemanı alınacak - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 19 öğretim elemanı alınacak.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesine 4, Fen Fakültesine 3, Eczacılık, Mimarlık, Orman ve Of Teknoloji fakültelerine ise 2'şer araştırma görevlisi atanacak.

Ayrıca, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Sürmene Deniz Bilimleri ile Sağlık Bilimleri fakültelerinde de 1'er araştırma görevlisi görevlendirilecek.

Kadrolara başvuruların, 24 Mayıs 2021 tarihine kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabileceği kaydedildi.

Öte yandan, Farabi Hastanesi Başhekimliğinde görevlendirilmek üzere 4 hemşire de alınacak.

Belirtilen unvanda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.

Açıklamada, 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuruların 21 Mayıs 2021 tarihine kadar aynı internet adresinden yapılabileceği aktarıldı.