Karadeniz Teknik Üniversitesine 35 araştırma görevlisi alınacak - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 35 araştırma görevlisi alınacağı bildirildi.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesine 9, Fen Fakültesine 7 araştırma görevlisi alınacak.

Mimarlık, Orman, Sürmene Deniz Bilimleri, Eczacılık, İktisadi ve İdari Bilimler ile Of Teknoloji fakültelerinin yanı sıra Sağlık Hizmetleri, Sürmene Abdullah Kanca ve Trabzon meslek yüksekokullarına 2'şer, Edebiyat Fakültesine de 1 araştırma görevlisi atanacak.

Kadrolara başvurular, 19 Mayıs'a kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.