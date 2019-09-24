Karadeniz Teknik Üniversitesine 4 akademisyen alınacak
1 saat önce
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 4 akademisyen alınacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:40 Kaynak: AA
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 4 akademisyen alınacağı bildirildi.
KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu'nda 2, Rektörlük örgütüne bağlı birimlerden Merkez Laboratuvarı'nda 1, Uzaktan Eğitim Merkezi'nde de 1 öğretim görevlisi görevlendirilecek.
Kadrolara başvurular 7 Ekim'e kadar yapılabilecek.
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