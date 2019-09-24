Karadeniz Teknik Üniversitesine 4 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 4 akademisyen alınacağı bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu'nda 2, Rektörlük örgütüne bağlı birimlerden Merkez Laboratuvarı'nda 1, Uzaktan Eğitim Merkezi'nde de 1 öğretim görevlisi görevlendirilecek.

Kadrolara başvurular 7 Ekim'e kadar yapılabilecek.