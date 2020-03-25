Son Dakika › Güncel › Karadeniz Teknik Üniversitesine 6 akademisyen alınacak - Son Dakika
Karadeniz Teknik Üniversitesine 6 akademisyen alınacak
6 saat önce
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 6 akademisyen alınacağı bildirildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 6 akademisyen alınacağı bildirildi.
KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde 1 doçent görevlendirilecek.
Yine Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne 1, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne ise 2 doktor öğretim üyesi atanacak.
Ayrıca Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü ile Maçka Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümünde de 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.
Kadrolara başvurular 15 gün içinde yapılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:20 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti