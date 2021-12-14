Karadeniz Teknik Üniversitesine sürekli işçi alınacak - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 5 sürekli işçi alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, en az ortaöğretim kurumlarından mezun, vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmayan ve 35 yaşını doldurmamış 5 işçi alınacak.

Sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek kişilerden 2'sinin Of'ta, 1'er kişinin ise Maçka, Arsin ve Sürmene ilçelerinde ikamet etmesi şartı bulunuyor.

Müracaatlar 17 Aralık'a kadar İŞKUR üzerinden yapılacak, kura çekilişi ise 30 Aralık'ta saat 14.00'da noter huzurunda KTÜ TV Stüdyosunda gerçekleştirilecek.