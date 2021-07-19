Karadeniz Turizm İşletmeleri Derneği Başkanlığına yeniden Toktaş seçildi - Son Dakika

Karadeniz Turizm İşletmeleri Derneği (KATİD) 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkan Murat Toktaş, 3. kez seçilerek güven tazeledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen KATİD Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Murat Toktaş, katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Seçimden sonra KATİD üyelerine teşekkür eden Murat Toktaş, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız beni yeniden başkanlığa layık gördü. Kendilerine teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren sektörümüz, normalleşme döneminin ardından hareketli günler yaşamaya başladı. Pandemi dönemi, tüm Türkiye ve dünyayı olduğu gibi turizm sektörünü de derinden sarstı ancak normalleşme dönemine girildikten sonra ciddi bir hareketlilik başladı. Dilerim, pandemi yeniden etkin olmaz ve sağlıklı günler devam eder."