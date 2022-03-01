Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Shymko, ülkesi için üzülüyor - Son Dakika

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Ukrayna'dan 20 yıl önce Samsun'a gelen ve kentte kurdukları Karadeniz Ukraynalılar Derneğinin başkanlığını yürüten Liudmyla Shymko, Rusya'nın saldırısına maruz kalan ülkesindeki yakınları ve soydaşları için üzüntü yaşıyor.

Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, AA muhabirine, 20 yıldır Samsun'da yaşadığını, evli olduğunu ve 17 yaşında bir çocuğu bulunduğunu söyledi.

"Bizim savaşımız 2014 yılında başladı. Şu an bütün ülkeye saldırdılar." diyen Shymko, ülkesinin ateş altında olduğunu kaydetti.

Shymko, "Ailem orada, annem, kardeşim, ablam var. Herkes şu anda ağlıyor, kadınlar, çocuklar ağlıyor. Herkes çok perişan, korkuyorlar. Korkudan dolayı uyuyamıyorlar. Biz de burada her gün ağlıyoruz, uyumuyoruz. Çok acı çekiyoruz. Rusya dursun, Putin dursun. Bizi rahat bıraksın. Biz özgür bir ülkeyiz, yaşamak istiyoruz." dedi.

Ukraynalı olmaktan gurur duyduğunu aktaran Shymko, savaşı değil huzur, özgürlük, demokrasi istediklerini vurguladı.

Shymko, ülkesindekilere yardım edilmesi çağrısında da bulunarak, şöyle devam etti:

"Yalnız kaldık ve şu anda herkes ölüyor. Bizim halkımız ölüyor. Bunu dünya duysun. Sesimizi duysun. Yardım etsinler bize. Annem korkuyor. İnsanlar, korkuyor. Dışarı çıkamıyorlar. Erkekler ve bizim askerimiz çok güçlü. Onları tebrik ediyoruz. Sınırları çok güzel tutuyorlar. Şu an şehirlerde tanklar geziyor. Bombalar atılıyor. Herkes çok korkuyor. Mesela, kuzenlerim, anneleri sığınakta kalıyorlar. Dün annemi aradım ve siren sesleri duydum. Belediye başkanı demiş ki, 'Savaş uçaklarımız bir tane uçak indirdi. Bir tane daha dolanıyor.' Ben bayılacağını zannettim. Çok büyük bir acı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sesleniyoruz, bize yardım edin."

" Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

Türkiye'de 18 Ukrayna derneğinin olduğunu dile getiren Shymko, bu süreçte Ukrayna için yardım topladıklarını anlattı.

Türklerin yardım için sürekli aradığını anlatan Shymko, "Bize yardımcı oluyorlar. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bize her zaman sahip çıkıyorlar. Biz burada mutluyuz, huzurla yaşıyoruz. İstiyoruz ki Ukrayna'da insanlar mutlu, huzurlu yaşasınlar. Rus annelere de sesleniyorum, çocuklarınızı geri çekin. Alın onları. Arayın, sorun. Söyleyin geri çıksınlar, eve dönsünler. Yoksa onlar ölecekler. Bize silahla gelmesinler. Çünkü, biz onları çiçeklerle karşılamayacağız, evlerine dönsünler." diye konuştu.