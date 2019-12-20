Karadeniz ülkelerinden uzman isimler bir araya geldi - Son Dakika
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Karadeniz ülkelerinden uzman isimler bir araya geldi

7 saat önce

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ve Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) iş birliğinde "Uluslararası Karadeniz Zirvesi: Bölgesel ve Uluslararası İş Birliği Sahası Olarak Karadeniz" konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Karadeniz ülkelerinden uzman isimler bir araya geldi, System.String[]

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ve Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) iş birliğinde "Uluslararası Karadeniz Zirvesi: Bölgesel ve Uluslararası İş Birliği Sahası Olarak Karadeniz" konulu sempozyum gerçekleştirildi.


İstanbul'da gerçekleştirilen sempozyumda Karadeniz ülkelerinin çeşitli alanlarda durumu değerlendirildi. Sorunların ve çözüm önerilerinin detaylı olarak ortaya konduğu sempozyuma Karadeniz ülkelerinden alanında uzman isimler katıldı. Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON ) Genel Başkanı Cevdet Akay, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmasında, federasyonlar içerisinde ülkeye katkı sağlamayı amaçlayan projeler üretilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu sivil toplum


kuruluşu olarak her daim amaçları ve hedefleri doğrultusunda yoğun bir çalışma temposu gerçekleştirdiklerini belirtti.


Program açılışını gerçekleştiren TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, BALKAR Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, Karadeniz ülkelerini bir araya getirebilmek ve iş birliklerini geliştirebilmek adına yapılan çalışmalar için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.


Üç panel halinde gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Zirvesi'nde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan gibi çeşitli ülkelerden katılan toplam 14 konuşmacı Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler arasında siyasi sorunlar ve iş birliği imkanları, tarihsel perspektiften Karadeniz'de ilişkiler, enerji, kültür, turizm ve askeri iş birliği alanlarına yönelik bildiriler sundu.


İlk panelin moderatörlüğünü yapan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ertaç Ergüven, özellikle Karadeniz ülkeleri ilişkilerinin daha da fazla ilerlemesi gerektiğini ve bu ilerleyen ilişkiler neticesinde önemli iş birliklerinin gelişebileceğini belirtti.


Sempozyumun sonunda TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay ve TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, sempozyumda emeği geçenlere ve konuşmacılara plaketlerini takdim ettiler. - KARABÜK

Cevdet Akay, Karadeniz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:41 Kaynak: İHA
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