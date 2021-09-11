Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı - Son Dakika

Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar mevkisi, Ordu, Bolu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Sinop'un güney, Samsun'un doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.