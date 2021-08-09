Karadeniz ve Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor

Orta Karadeniz ve Güney Ege ile Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısıyla Çankırı ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyılarıyla Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Bartın'ın doğusu, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Orta Karadeniz ve Güney Ege ile Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.