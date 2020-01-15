Karadeniz ve Hazar Havzası ülkeleri sempozyumda masaya yatırılacak - Son Dakika
Son Dakika Politika Karadeniz ve Hazar Havzası ülkeleri sempozyumda masaya yatırılacak - Son Dakika

Karadeniz ve Hazar Havzası ülkeleri sempozyumda masaya yatırılacak

6 saat önce

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 1'inci Uluslararası Karadeniz ve Hazar Havzası Ülkeleri Sempozyumu'na (KARHAZ) ev sahipliği yapacak.

Karadeniz ve Hazar Havzası ülkeleri sempozyumda masaya yatırılacak, System.String[]
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 1'inci Uluslararası Karadeniz ve Hazar Havzası Ülkeleri Sempozyumu'na (KARHAZ) ev sahipliği yapacak. Prof. Dr. Şenol Durgun düzenlenecek sempozyum ile ilgili, "Sempozyumda günümüzde Karadeniz ve Hazar havzası ülkelerinin refahı ve bölgesel istikrarın tesisine ilişkin çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlıyoruz" dedi.

'Karadeniz ve Hazar Havzasında İstikrarı Tesis Etmek' konulu 21 – 22 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak sempozyum kapsamında birçok yerli ve yabancı bilim insanının bir araya geleceği duyuruldu. Sempozyum, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) ve İGÜ Siyasal Araştırmalar Merkezi (İGÜSAM) ortaklığıyla düzenlenecek.

Tarih boyunca pek çok çalkantılı döneme sahne olan Karadeniz ve Hazar Havzası'nın, yakın geçmiş kaynaklı sorunlardan kurtulması ile istikrara kavuşabileceğini belirten Prof. Dr. Şenol Durgun, "Bu coğrafyada siyasi ve sosyal istikrarın sağlanması sadece bölge ülkeleri açısından değil, uluslararası sistemin bütünü açısından önem arz ediyor. Bu bakımdan bölgede istikrarsızlığa neden olan gerek bölge içi gerekse de bölge dışı etkenlerin tespit edilmesi ve kapsamlı çözüm önerilerinin ortaya konulması önemli" dedi.

"SEMPOZYUMDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ORTAYA KOYMAYI AMAÇLIYORUZ"

İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Durgun düzenlenecek sempozyum ile ilgili şunları söyledi: Bölgede istikrarın devamının tesis edilmesine katkı sağlaması muhtemel olan siyasi, ekonomik, kültürel, ticari ve turistik ilişkilerin geliştirilmesi, bölgeyle ilgili meselelerin akademik düzeyde kapsamlı ve ayrıntılı bir biçimde analiz edilmesini gerektiriyor. Bu bağlamda düzenlenmesi kararlaştırılan I. Uluslararası Karadeniz ve Hazar Havzası Ülkeleri Sempozyumu'nda sosyal bilimler içerisindeki çeşitli disiplinlerin farklı perspektiflerinden yararlanarak bölgede barış, huzur ve istikrarın tesisine katkı sağlayacak üretkenlikteki fikirleri ortaya koyacağız. Günümüzde Karadeniz ve Hazar havzası ülkelerinde yaygın hale gelen istikrarsızlık ve şiddetin bertaraf edilmesi suretiyle bölgede refah ve istikrarın tesisine ilişkin çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlıyoruz."


- İstanbul
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Karadeniz, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:40 Kaynak: DHA
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