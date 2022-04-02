Karadeniz ve Marmara Denizi için fırtına uyarısı - Son Dakika

Batı ve Doğu Karadeniz ile Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatleri genelinde bölgenin batı ve güneybatısından 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, Doğu Karadeniz'de ise Rize, Artvin ve Trabzon kıyılarında yine 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında, akşam saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde ise yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.