Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika
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Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor

23.05.2022 10:22
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor

KARADENİZ Bölgesi'nde daha önce, 'imar barışı' dışında kalan yapıların yıkıldığı yaylalarda kaçak yapılaşma son dönemde yeniden başladı.

KARADENİZ Bölgesi'nde daha önce, 'imar barışı' dışında kalan yapıların yıkıldığı yaylalarda kaçak yapılaşma son dönemde yeniden başladı. Bölgede denetimler arttırılırken, tespit edilen 20 kaçak yapı yıkıldı. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, "Yayla ve meralardaki doğal güzelliklerimizin gelecek nesillere resmini değil, aslını bırakmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz'deki yaylalarda kaçak yapılara karşı 3 yıl önce Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane valilikleri harekete geçti. Doğal güzellikleri bozulan yaylaların kurtarılması amacıyla kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Bu dönemde Türkiye genelinde getirilen 'imar barışı' uygulaması, Doğu Karadeniz'de yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Yaylalardaki kaçak yapı sahipleri 'imar barışı' uygulamasından yararlanmak için başvuru yaptı.

KAÇAK YAPILAR YIKILDI'İmar barışı' ile Doğu Karadeniz'de kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilenler, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladı. Bölgede neredeyse tüm yaylalarda inşaat sesleri arasında kaçak yapılar yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü, jandarma ve belediye ekipleri, kaçak inşaatlarla ile ilgili tutanaklar tuttu, valilikler, halkı uyarıcı bildiri yayımladı. 'İmar barışı' uygulamasının 31 Aralık 2017'den önceki yapıları kapsadığı vurgulandı, bu tarihten sonra yapılan yapılar yıkıldı.HIDIRNEBİ YAYLASI'NDA 20 KAÇAK YAPIBölgede bir süre duran kaçak yapılaşma, pandemi döneminde ilginin artığı; birçoğu milli park, sit ve mera alanlarını da kapsayan yaylalarda yeniden başladı. Denetimlerde tespit edilen kaçak yapıların yıkımlarının başladığı bölgede halk da uyarılıyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 20 yapı, ekipler tarafından yıkıldı. Bölgede denetimler de arttırıldı.TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Bazı alışkanlıklardan vazgeçilmediğini, sadece yaylalarda değil, mahallelerde de resmi izin alınmadan hiçbir yapı yapılmamasını isteyen Balta, "Biz evimizi yapıyoruz, sonra belediyeye müracaat ederek izin istiyoruz. Çekme mesafeleri uymuyor. Esasında oradaki insanlar da yerel yöneticilerde bizler de sonrasında sıkıntı içerisinde kalıyoruz, üzülüyoruz. Vatandaşımızın yaptığı bir imalatın yıkılmasını ister miyiz? Sonuçta bir milli servet. İzinsiz hiçbir şey yapılmaması lazım. Hukuk devleti olarak planlı programlı işler yapılırsa hem vatandaşımız hem yöneticiler mutlu olur. Hiçbir yönetici yapılan bir işin yıkım kararının verilmesinde mutlu olmaz. Biz vatandaşa hizmet etmek için varız. Bizim vatandaşımızın mutlu olması için biz buralardayız" diye konuştu.'YAYLALARDA 5 KATLI BETON YIĞINLARI VAR'Bir düzen kurulması gerektiğini dile getiren Balta, şöyle devam etti:

"Devlet düzeni var ve bu düzene de herkesin uyum sağlaması lazım. Yaylalarımızda meralarımızda doğal güzelliklerimiz var. Bu doğal güzelliklerimizin gelecek nesillere resmini değil aslını bırakmak lazım. Bunları hep beraber korumamız lazım. Nasıl ki geçmiş dönemde beton yoktu, ahşap evler içerisinde doğaya uyumlu evler yapılır ve orada insanlar huzurlu bir şekilde yaşardı. Ama şimdi bakıyoruz ki yaylalarımızda 5 kata varan beton yığınları var. Bunlara toplumun da müsaade etmemesi lazım. Zaten bunlar yasak. Hiçbir vatandaşımızın bu tür izinsiz işlere girmemesi lazım. Yasak işlere hiç kimsenin eğilimli olmaması lazım. Sonra toplum olarak hep beraber zararını çekiyoruz. Onlar zararını çekiyor ve biz de üzülüyoruz. Milli servet çöpe atılıyor. Milli servet çöpe atılmasın hiçbir vatandaşımız üzülmesin. Her şeyi yasal yollardan yapalım."


Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
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UZUNGÖL'Ü ÇEVRELEYEN KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR UZUNGÖL'Ü ÇEVRELEYEN KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
Kaynak: DHA

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