Son Dakika Haberleri: Karadeniz yaylalarında kar güzelliği
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Karadeniz yaylalarında kar güzelliği

7 saat önce

KARADENİZ'de etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen yayla ve köylerde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Karadeniz yaylalarında kar güzelliği, System.String[]

KARADENİZ'de etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen yayla ve köylerde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Karadeniz'in yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Hafta sonunda kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, keyfini sürüp fotoğrafladığı eşsiz manzaraları, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Trabzon'un beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki yaylalardan ise vatandaşlar, köylerine döndü. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aştığı yaylarda çobanlar da hayvanları ahırlara koymak için yola koyuldu.Meteoroloji yetkilileri, karın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı sürücüleri ve yaylaya çıkacak olan tatilcileri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:30 Kaynak: DHA
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