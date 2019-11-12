Karadeniz yaylalarında sonbahar havadan görüntülendi

ORDU - Ordu'da uçsuz bucaksız ormanlar da sarı, yeşil ve kızılın tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaleboynu, Tosunalanı Obası ile Turnalık Yaylası'nı çevreleyen ormanlar sonbaharda göz alıcı renkleriyle adeta kartpostallık görüntüleri ortaya çıkarttı.

Yayladaki farklı ağaç türlerinden oluşan ormanlarda ortaya çıkan renklerle oluşan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor.

Sonbaharın güzelliğinde huzur bulmak isteyen özellikle hafta sonları mutlaka yaylayı ziyaret ediyor.