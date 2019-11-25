Son Dakika Haberleri: Karadeniz yaylalarında yaz havası yaşanıyor
Son Dakika Güncel Karadeniz yaylalarında yaz havası yaşanıyor - Son Dakika

Karadeniz yaylalarında yaz havası yaşanıyor

7 saat önce

Doğu Karadeniz'de Kasım ayının son haftalarında etkili olan sıcak hava vatandaşları yaylalara çıkarttı.

Karadeniz yaylalarında yaz havası yaşanıyor, System.String[]

Doğu Karadeniz'de Kasım ayının son haftalarında etkili olan sıcak hava vatandaşları yaylalara çıkarttı.


Vatandaşlar güneşli havayı değerlendirmek için Giresun'un Kümbet, Koçkayası ve Kulakkaya yaylalarına akın etti.


Güneşli havanın ve bol oksijeninin tadını çıkartanlar bol bol selfie yapmayı da ihmal etmedi.


Öte yandan, 2019 yılının 11 aylık döneminde tesisleri kullanan ve konaklayan turist sayısı 330 bin 153 olduğu Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine yansıdı. - GİRESUN

Doğu Karadeniz, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sarıyer'de aç kalan yaban domuzları mahalleye indi: Mahalleli hayvanları ekmeklerle besledi
Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:55:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadeniz yaylalarında yaz havası yaşanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]