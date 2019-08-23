KARADENİZBİRLİK ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı
1 saat önce
KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeği ön alım fiyatını 2,50 lira olarak belirlediklerini bildirdi.
KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeği ön alım fiyatını 2,50 lira olarak belirlediklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:25
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