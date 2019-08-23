Son Dakika Haberleri: KARADENİZBİRLİK ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı
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KARADENİZBİRLİK ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

1 saat önce

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeği ön alım fiyatını 2,50 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

KARADENİZBİRLİK ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı, System.String[]

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeği ön alım fiyatını 2,50 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Erarslan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:25 
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