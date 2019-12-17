KARADENİZBİRLİK, çiftçiye 120 milyon lira ödeme yaptı

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, "KARADENİZBİRLİK olarak bu yıl 50 bin ton ayçiçeği ile 500 ton soya ürünü karşılığında 120 milyon lira olarak üreticilerimize ödemiş bulunmaktayız." dedi.

Erarslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KARADENİZBİRLİK'in yeni sezonda ayçiçeği ve soya ürününü piyasadan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan kilogram başı 2,50 lira fiyatı ile üreticiden aldıklarını hatırlattı.

KARADENİZBİRLİK'in bu yıl sanayici ve tüccar alıcıların bu fiyatın çok altında alım yapması ya da piyasaya hiç girmemesi sonucu planlananın üzerinde bir alım yapmak zorunda kaldığına işaret eden Erarslan, "Bu gelişmeye karşın mali açıdan karşılaşılan sıkıntı kısa sürede aşılarak bugün itibarıyla ürün bedellerinin tamamı, yaklaşık 50 bin ton ayçiçeği ile 500 ton soya ürünü karşılığında 120 milyon lira olarak üreticilerimize ödemiş bulunmaktayız." diye konuştu.

Ayçiçeği üreticisinin güçlenmesi, ürettiği üründen fayda ve gelir elde etmesinin önemine vurgu yapan Erarslan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 3'te 2'si ithal yoluyla karşılanan yağlı tohum ihtiyacının bir an önce yerli kaynaklardan giderilmesi gerekmektedir. Ülke olarak halen en fazla dışarıya para harcadığımız tarım ürünlerinden birisinin yağlı tohumlar ve yan ürünleri olması üzüntü vericidir. Türkiye, başta ayçiçeği olmak üzere tüm yağlı tohum bitkilerinin yetiştirilebileceği uygun toprak yapısına ve uygun iklimine sahip bir ülkedir. Bu nedenle yağlı tohum üretimi potansiyelimizi en kısa sürede artıracak şekilde her türlü tedbir ve yatırım planı yapılarak hayata geçirilmelidir. Devletimiz, destekleme primlerini artırarak üreticiyi bu alanda teşvik edebilir."

Erarslan, KARADENİZBİRLİK'in tüm imkanları ve kaynaklarını yağlı tohum üreticisinin mağdur olmaması için seferber ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"KARADENİZBİRLİK, bölgemiz ve ülkemiz için önemli potansiyeli olan yağlı tohum üretimini ve üreticilerini 41 yıldır ayni ve nakdi kredilerle desteklemekte ve ürün alım garantisiyle binlerce üreticinin ve üretimin adeta sigortası olmaktadır. Yıllardır yerli üretimin destekçisi olan birliğimiz, ortaklarının güçlenmesi ile güçlenip büyüyecektir. Bölgemiz tarımsal sanayisinin ve ticaretinin gelişmesinde önemli yeri olan yağlı tohum üreticisine, hizmetlerimiz artarak devam edecektir."