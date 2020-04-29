KARADENİZBİRLİK'ten çiftçiye 18 milyon

KARADENİZBİRLİK, yağlı tohumlarda bu yıl yapılacak ekim öncesi çiftçiye ayni ve nakdi olmak üzere 18 milyon liralık kredi desteğinde bulundu.



Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), her kampanya döneminde olduğu gibi bu yıl da üretici ortaklarını 'tarlaya tohum atmadan' desteklemeye devam ediyor. Birlik, 2020 yılı ekilişleri için de üreticilerin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı oldu.



8 milyon nakdi, 10 milyon ayni destek



Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Birliğimiz bu amaçla, 2020 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarımıza üretim öncesi tarla hazırlığı için 8 milyon TL tutarında nakdi kredi dağıtımı gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra başta tohum, zirai ilaç ve yağ olmak üzere yaklaşık 10 milyon TL değerinde de ayni katkı sağlayan birliğimiz, toplamda 18 milyon TL tutarında kredi dağıtmıştır" dedi.



Salgına rağmen üreticiye hizmet



Dünya ve Türkiye genelinde devam eden korona virüsü (Kovid-19) salgınının yol açtığı sınırlandırılmış imkanlara rağmen ortak üreticilerine hizmetlerinin artarak devam ettiğini belirten KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü, şöyle devam etti:



"Gayemiz, bölgemizde üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacımızın ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek olmaktır. Yağlı tohumlarda yerli üretim artışının sağlanması için, devlet tarafından yapılacak teşvik ve desteklemeler mutlaka arttırılmalıdır. Birliğimiz üreticisinden aldığı ham madde ile ürettiği yüzde yüz saf ve helal sertifikalı olan KARADENİZBİRLİK markalı 'ayçiçek yağı' ile de, tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda, piyasayı regüle ederek, aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır."



Tüketicilere uyarı, taklit yağlara dikkat!



Ünal Erarslan, "Ramazan ayı da dikkate alındığında piyasada taklit ve tağşiş edilmiş yağların artması söz konusu olup, birliğimizin benzer isimle başka bir yağ üretimi olmadığını hatırlatmak isteriz. Ambalajlarımız üzerinde 'kooperatif ürünüdür' ibaresi ile 'helal gıda' logosu bulunmaktadır. Tüketicilerimizin özellikle yağ alırken bu konuya hassasiyet göstermeleri ve sahtecilere prim vermemeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN